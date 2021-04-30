أسيل عمران ترد على انتقادات رقصها مع فايز المالكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ردت الفنانة السعودية أسيل عمران على الانتقادات التي طالتها بسبب مشهد الرقص الذي قدمته في مسلسل “ممنوع التجول”، موضحةً أن الكثيرين وجَّهوا إليها اللوم بسبب هذا الدور من من دون أن يدركوا أن الشخصية التي تقدمها تتطلب قيامها بذلك، معلقةً “هدوا أعصابكم شوي”.

وأضافت أسيل في تصريحات تلفزيونية أنها تلعب دور فتاة مستفزة واستغلالية تزوجت من رجلٍ يكبرها في العمر لاستغلاله مادياً، لذلك كان ضرورياً أن تقوم بمثل هذه التصرفات كي تكون أكثر واقعية للمشاهد.

وأوضحت أنها تستعد حالياً للسفر إلى مصر من أجل تصوير فيلم سعودي، مشيرةً إلى أن الفنانين فيصل الزهراني وميلا الزهراني يشاركانها بطولة هذا العمل، والذي تدور أحداثه في إطار دامي مُشوِّق.

وكانت رقصة جمعت الممثل السعودي فايز المالكي ومواطنته أسيل عمران خلال حلقة “شوقر دادي” من مسلسل “ممنوع التجول” قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول الفيديو على نطاق واسع.

وأشاد بعض المتابعين بالانسجام الكبير بين النجمين خلال أحداث الحلقة، وبأدائهما العالي وروحهما المرحة، بينما وجَّه آخرون انتقادات خاصة لفايز المالكي، مستنكرين ظهوره في هذا المشهد.

ومسلسل “ممنوع التجول” هو عمل كوميدي يُسلِّط الضوء على تفاصيل الحياة الاجتماعية في السعودية بعد تداعيات جائحة كورونا التي أجبرت العالم على العزل، وهو من بطولة: ناصر القصبي، فايز المالكي، حبيب الحبيب، راشد الشمراني، إلهام علي وأسيل عمران.