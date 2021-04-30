مرام البلوشي تكشف عن أجرها في التمثيل وأصعب فترة “مرعبة” بحياتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تبقى مسألة الحديث عن أجور الفنانات في الكويت، مسار حديث بين المتابعين لاسيما بعد أن تم الكشف عن أجور غالبيتهن، وكان من بينهن الفنانة الكويتية مرام البلوشي، التي واجهت سؤالاً عن قيمة أجرها عندما حلت ضيفة في مقابلة تلفزيونية في برنامج “علي ونجم”.

وقالت مرام البلوشي، إن فترة وباء كورونا غيرت جميع الأوضاع من ناحية الأجور، ليس في مجال الفن فقط ولكن في مختلف المجالات، موضحةً أن ما تردد عن حصولها على مبلغ مالي بقيمة 20 ألف دينار كويتي مقابل العمل الفني الذي تشارك فيه، ليس في الفترة الحالية ولكن قبل ظهور وباء كوفيد-19.

وعن قيمة أجرها الحالي، أكدت مرام البلوشي أنها وضعت حداً لنفسها بشأن الأجر مراعاة للظرف الراهن إذ لا يقل عن 15 ألف دينار، مبينة أن أجور الفنانين التي تم الكشف عنها عادلة كونهم يجتهدون كثيراً ويقضون ساعات في العمل بالتمثيل.

واشترطت مرام البلوشي، حال تنازلها عن أجرها أن يكون الدور قوياً، لاسيما وأن مبدأ التنازل سيكون مبنياً على دعم المنتج من جانبها.

أوضحت مرام أن أسوأ فترة مرت بها كانت قبل عامين حيث كانت تعيش فترة سيئة وتنظر إلى الأمور بسوداوية، لكنها تحلت بالصبر وأصبحت تنظر للأمور بشكل أوسع كونها تتحمل مسؤولية الكثير من الأشخاص في حياتها.

وعن الفترة “المرعبة” التي عاشتها في حياتها، قالت إنها بدأت مع انطلاقتها الأولى في التمثيل كونها في الأصل مغنية، مردفة: “الفترة المرعبة في حياتي على المستوى الشخصي عندما صرت أماً”.