شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن.. ريبة وغموض شخصية "بدر" لـ سيد رجب توتر المشاهدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان سيد رجب فى مسلسل "لعبة نيوتن" مع النجمة منى زكى دورا مهما، حيث يجسد شخصية "بدر" صاحب العزبة التى تضم منحل محمد ممدوح، ومنذ ظهوره بأولى حلقات المسلسل نجح فى منح المشاهد إحساساً بالريبة والقلق من الشخصية رغم الحالة المثالية التى يظهر بها، بداية من مشهد تلقيه العزاء فى الرجل الذى كان يعمل معه بالعزبة.

القاتل الصمت.. تعبير يوضح مدى خطورة الشخصية التى يقدمها سيد رجب "بدر" بعدما تجد أنه يتحكم فى كل الأمور ولا تعرف ماهية شخصيته التى يطغى عليها الغموض وتجد محمد ممدوح وعائشة بن أحمد يقلقان منه ويعملان له ألف حساب، وتسبب في حلقة الأمس بالقبض على محمد ممدوح بالمطار بعدما جعل رصيده بالبنك صفر، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وذهبت "أمينة" عائشة بن أحمد إلى "بدر" لإخباره بأن الشرطة ألقت القبض على "حازم" بسبب تصفير حسابه بالبنك، ليخبرها بأنه السبب في ذلك، وعنفته وهددته بأنه إذا لم يتدخل لإخلاء سبيله ستتركه وتذهب هى أيضا.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

"لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

وتعرض قناة dmc مسلسل "لعبة نيوتن" على شاشتها حصريا، حيث يعرض العمل يومياً الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا.