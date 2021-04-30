شكرا لقرائتكم خبر عن البريطاني المسلم ريز أحمد يوجه رسالة جديدة بصورة من كواليس حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم البريطاني المسلم ريز أحمد، رسالة شكر لكل من دعمه وسانده في رحلته الأخيرة وترشحه للسباق الأخير من حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 93 التي أقيمت يوم الاثنين الماضى.

وحرص النجم العالمي الذى رشح لجائزة الأوسكار، على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة من وراء كواليس حفل توزيع الأوسكار، عبر حسابه بموقع تويتر، ليوجه رسالة قائلاً "شكراً لكل من دعمنا في هذه الرحلة التي لا تنسي".

وكان قد تحدث ريز فى مقابلة مع BBC، عن شعوره بأنه صنع التاريخ، بعدما تم ترشيح أحمد، 38 عامًا، عن دوره فى فيلم "Sound of Metal" الذى يحكى قصة روبن، عازف طبول الروك أند رول والمدمن المتعافى الذى أصبحت حياته متدهورة عندما فقد سمعه.

وقال ريز: " بعض الناس يفخرون بفكرة أننى كنت أول مسلم مرشح لأفضل ممثل، وهذا جميل وأنا أؤيد ذلك.. وآخرين ركزوا على تمثيل الصم.. وهو شيء تفتقر إليه السينما".



ريز أحمد

وأضاف ريز "لكننى أعتقد أن المهم حقًا هو النظر إلى المجال الكامل للمرشحين ورؤية أن هناك الكثير من الأوائل"، مشيرًا إلى أن ستيفن يون هو أول ممثل آسيوى أمريكى، وأنتونى هوبكنز هو المرشح الأكبر، وتشادويك بوسمان أول ممثل تم ترشيحه بعد وفاته.