إيما باسارو بطلة لفيلم نتفليكس الجديد Along For The Ride

"الخليج 365" من بيروت: ستتولّى الكاتبة المسرحية الأميركية "صوفيا ألفاريز" كتابة سيناريو مقتبس للفيلم الروائي "Along for the Ride" من الرواية الموجّهة لفئة الشباب والتي تحمل الاسم نفسه، سيكون هذا الفيلم باكورة الأعمال الإخراجية في الأفلام الروائية.

الرواية من تأليف "سارة ديسن"، صاحبة الروايات الأكثر مبيعًا بحسب قائمة "نيويورك تايمز" ، والتي تمّت ترجمة كتبها إلى خمس وثلاثين لغة، ولديها أكثر من عشر ملايين نسخة مطبوعة في جميع أنحاء العالم. وفازت روايتها "Along for the Ride" بجائزة "غودريدز تشويس" عن فئة أفضل رواية في أدب الخيال للشباب.

سيتمّ تصوير الفيلم في "كارولينا الشمالية". سيضم كادر الممثّلين الرئيسيين: "إيما باسارو" ("أودين")، و"بيلمونت كاميلي" ("إيلاي")، و"كيت بوزورث" ("هايدي")، و"لاورا كيريوكي" ("ماغي")، و"آندي ماكدول" ("فيكتوريا")، و"ديرموت مولروني" ("روبرت")

أما كادر الممثّلين الإضافي فيتألف من: "جينيفياف هانيلياس" ("ليا")، و"سامية فينرتي" ("إستر")، و"بول كارميريان" ("آدم")، و"ماركوس سكريبنر" ("والاس")، و"ريكاردو هرتادو" ("جايك").

وستتولى الإنتاج شركة Screen Arcade من "برايان أنكاليس" و"إريك نيومان".

تبدأ أحداث الفيلم في الصيف السابق للالتحاق بالدراسة الجامعيّة، حيث تلتقي "أودين" بـ "إيلاي" الغامض، الذي يُعاني من الأرق. وبينما تغطّ المدينة الساحلية في سبات عميق، ينطلق الاثنان في مهمّة ليلية لمساعدة "أودين" في خوض حياة المراهقة الممتعة والخالية من الهموم، والتي لم تتخيّل يومًا أنها الحياة التي تنشد.