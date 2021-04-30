مهرجان برلين السينمائي يبحث إقامة النسخة الصيفية في الهواء الطلق نتيجة كورونا

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"الخليج 365": يبحث القائمون على مهرجان برلين السينمائي الدولي، الذي أعلن عن جوائزه في مارس الماضي، لكن من المقرر تسليمها في نسخته الصيفية في يونيو المقبل، إقامة المهرجان في الهواء الطلق بسبب القيود المفروضة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيعلن القرار النهائي في مطلع مايو المقبل، لكن إدارة المهرجان الدولي أعلنت أنها تبحث مع السلطات في العاصمة الألمانية الخيارات لامتناع المهرجان في يونيو عن عرض أفلام في أماكن مغلقة.

وذكر القائمان على المهرجان مارييت ريسينبيك وكارلو تشارتريان في بيان أن "سلامة الجميع والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بالتأكيد يعتبران بمثابة أولوية".

وأوضح البيان أن القائمين على المهرجان يرغبون في "بحث احتمال تنظيم فاعلية ثقافية" مع مراعاة إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد.

ومنحت نسخة المهرجان، الذي اختتم في الخامس من مارس، جائزة الدب الذهبي لفيلم "Babardeala cu bucluc sau porno balamuc" للروماني رادو جود والجائزة الكبرى للجنة التحكيم للفيلم الياباني "Guzen to sozo" للياباني ريوسوك هاماجوكي وجائزة الدب الفضي للجنة التحكيم للفيلم الألماني "Herr Bachmann und seine Klasse لماريا سبيث.

بينما منحت لجنة التحكيم جائزة الدب الفضي لافضل اداء للممثلة الألمانية مارين إيجيرت عن فيلم "I'm your Man" لماريا شرادر.