"زمن" جديد الفنانة اللبنانية تانيا قسيس

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أطلقت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس أغنية جديدة بعنوان "زمن" مؤخراً، والتي تصدّرت المرتبة الأولى في الاحصاءات اللبنانية الرسمية لهذا الأسبوع.

وكتبت قسيس على مواقع التواصل الإجتماعي: "الاغنية من كلمات وألحان طوني كرم، و هي قصة تتوالى من جيل إلى أخر. الفيديو الرسمي للأغنية هو أيضاً من إخراج طوني كرم، وأراده فيلم قصير مستوحى من حياتي، يسلّط الضوء على بعض من ذكريات طفولتي، مع استرجاع زمن الحرب وتصوير جزء منه في منزل أجدادي السابق.

وتضيف: "إنه أيضًا عرض لما قد أنقله لأولادي اليوم، ما إذا كان لديّ أولاد، خاصة بعد كلّ ما مررنا به ... بالنسبة لي، هذا الفيلم القصير هو تكريم لوالديّ ولجميع الأهل الذين، بالرغم من كلّ الظروف، رفضوا مغادرة البلاد لإبقاء أولادهم متمسكين بوطنهم".

وتكمل: "اليوم أنا تانيا، ببساطة... من الطفلة الصغيرة إلى الفنانة التي كان ممكن أن تكون أماً، وابنها الذي كان عاش هذه الأيام الأليمة ...

بعض من واقعنا المحزن هو الآن فيلم قصير، قصّة حقيقية لن نستسلم لها وسنكتب من أجلها معاً، أيّامًا أفضل بالتأكيد!".

كما ختمت بالقول: "كان من الرائع التعاون مع سينتيا سركيس بيروس، ولا يسعني سوى أن أشكرها من أعماق قلبي على كل الطاقة المذهلة التي بذلتها لجعلي أبدو بأفضل المظهر.

وشكر كبير للفريق المذهل الذي عمل على هذا المشروع في ظروف استثنائية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا."