مصطفى بسيط يكشف عن موقف جمع حورية فرغلي بنجوم "تياترو مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روى الفنان مصطفى بسيط، موقفًا جمع بينه ونجوم "تياترو مصر" في بدايتهم الفنية والفنانة حورية فرغلي.

وغرد "بسيط"، عبر حسابه بـ"تويتر" قائلًا: "كنا لسه شباب بنعمل مشروع اسمه تياترو مصر‬ وفجأة جت عربية كلها ورد ومكتوب على كل بوكيه اسم الممثل وكلمتين حلوين جداً وشوكلاتة من النوع الغالية".

وأضاف: "من نجمة اسمها حورية فرغلي،‬ والنهاردة انا حابب اقولها حمد الله على سلامتك يا قمر و يلا بقى مستنيين عودتك بقوة".

وظهرت الفنانة حورية فرغلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لأول مرة منذ سفرها لأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء عدة عمليات جراحية في أنفها.

ونشرت "حورية" صورة لها ظهرت خلالها مبتسمة وبإطلالة مبهجة، وبدا على أنفها تغييرا كبيرًا في الشكل.

حورية فرغلي خضعت للعديد من العمليات الجراحية مؤخرًا في أنفها ، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعى مرة أخرى.