بالصور| نجوم الفن يتفاعلون مع أحدث ظهور لحورية فرغلي بعد شفائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

حالة من البهجة والسعادة سيطرت على عدد كبير من نجوم الفن، عقب إعلان الفنانة حورية فرغلي عن شفائها ونجاح العمليات التي كانت تجريها لإعادة أنفها للشكل الطبيعي بعد معاناة امتدت لفترة طويلة.

حورية نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح اليوم أحدث صورة ليها، معلقة "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه"، وانهالت على الصورة التعليقات من نجوم الفن، بينهم:

الفنانة بلقيس فتحي التي كتبت "زي القمر ما شاء الله وألف حمدالله على سلامتك". وعلقت الفنانة ريهام أيمن: "حمد الله على سلامتك"، وقالت الفنانة فريال يوسف "حمدالله على السلامة"، كما هنأتها الفنانة إيمان العاصي "حمدالله على سلامتك حبيبتي".

وكتبت الفنانة هنا الزاهد "حمدالله على السلامة"، والفنانة المعتزلة بسمة بوسيل "جميلة ما شاء الله"، وعلقت ريم العدل "وحشتيني إنستجرام نور"، والفنانة بدرية طلبة "الحمد لله حبيبتي حمدالله على سلامتك"، والفنان أمير شاهين "ألف حمد الله على سلامتك حبيبتي"، وقالت الفنانة جومانا مراد "الحمد لله دايما وأبدا ألف حمدالله على السلامة حبيبتي"، كما حرص على تهنئتها كل من ريهام عبدالغفور، تامر شلتوت، مجدي كامل، ونشوى مصطفى.

حورية فرغلي خضعت للعديد من العمليات الجراحية مؤخرًا في أنفها، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعى مرة أخرى.