الأمير ويليام وكيت ميدلتون يحتفلان بعيد زواجهما العاشر 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أبريل 2021 04:36 مساءً - منذ غياب الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، يحظى الثنائي الملكي البريطاني دوق ودوقة كامبريديج الأمير ويليام وكيت ميدلتون باهتمام إعلامي إستثنائي خاصةً وأنهما منذ أعوام يتمتعان بشعبية هائلة، ويحظى أداؤهما الملكي بإعجاب غالبية الشعب البريطاني، ويريان بالأمير ويليام ملك بريطانيا المستقبلي، حيث أظهر استطلاع تمنى فيه عدد كبير من البريطانيين أن يتجاوز الأمير ويليام والده ويعتلي العرش بعد جدته الملكة إليزابيث الثانية، خاصةً بعد أن تجاوز والده سن السبعين من عمره.

في عيد زواجهما العاشر سعداء أكثر من أي وقت مضى

وليام وكيت في عيد زواجهما العاشر بإطلالة بسيطة مذهلة- الصورة من حساب العائلة المالكة في أنستغرام

بمناسبة عيد زواجهما العاشر حيث تزوجا في مثل هذا اليوم 29 إبريل-نيسان 2011 في وستمنستر آبي حين كانت كيت بعمر ال29، وارتدت فستان زفاف من تصميم ألكسندر ماكوين بقيمة ربع مليون جنيه استرليني، وبحضور 2000 مدعو ومدعوة، وشاهد حفل زفافهما مباشرة 36 مليون و700 ألف مشاهد حول العالم، خضع الثنائي الملكي الأمير ويليام وكيت ميدلتون لجلسة تصوير رومانسية خاصة هذا الأسبوع في حدائق قصر كنسينغتون أمام عدسة مصور المشاهير كريس فلويد، أبرزت عمق علاقتهما ومتانة علاقتهما الزوجية بعد مرور سنوات حب عديدة، وعقد كامل على زواجهما أثمر ثلاثة أطفال يتمتعون بألقاب ملكية: جورج"7 سنوات" ،وتشارلوت "خمس سنوات" ولويس "ثلاث سنوات"، وكان واضحاً من الصورتين اللتين اختاراها ليشاركا الشعب البريطاني أنهما سعداء أكثر من أي وقت مضى، وكان من الواضح أيضاً أنهما يتمتعان بثقة كاملة ببعضهما البعض، وبعلاقة زوجية طبيعية وبسيطة وسهلة وحنونين مع بعضهما البعض حسب لغة الجسد، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إطلاقة بسيطة مذهلة

الأمير ويليام وكيت يوم زفافهما التاريخي عام 2011- الصورة من حساب العائلة المالكة في أنستغرام

ارتدت دوقة كامبريديج كيت ميدلتون "39 عاماً" فستاناً رومانسياً باللون الأزرق البوهيمي من تصميم غوست GHOST بتكلفة 195 جنيهاً استرلينياً، وسبق وارتدت كيت ميدلتون هذا الفستان الأنيق المطبوع عليه الزهور من "غوست" لأول مرة عام 2019 خلال جولتها برفقة الأمير ويليام في باكستان، وصففت شعرها المنسدل الكستنائي الداكن على شكل موجات بدلاً من اختيار تصميم أكثر رسمية كما كانت تفعل في سنوات زواجها الأولى، وسيكون الأمير ويليام أول من يعترف ولو على سبيل المداعبة أنه لديه شعر أقل.

وارتدى الأمير ويليام كنزة وقميص كاجوال باللون الأزرق أيضاً، وبدا أنيقاً للغاية، وتطابق زيه بهارمونية مع فستان زوجته الرائع.

خاتم ديانا يتوهج بيد كيت ميدلتون

الأمير ويليام وكيت ميدلتون بعد مرور عقد على زواجهما سعيدان أكثر من أي وقت مضى-الصورة من حساب العائلة المالكة في أنستغرام

وتوهج في يد دوقة كامبريديج كيت ميدلتون خاتم زفافها الشهير المميز المصنوع من الياقوت الطبيعي والألماس النقي الذي تم ارتداؤه لأول مرة من قبل الأميرة ديانا، والدة زوجها الأمير ويليام "38 عاماً"، بعد أن أهداه ولي العهد الأمير تشارلز لها لترتديه يوم إعلان خطبتهما رسمياً للعالم عام 1981.

الملكة أول من هنأهما بعيد زواجهما العاشر

وأعادت الملكة إليزابيث الثانية "95 عاماً" جدة الأمير ويليام، نشر صور حفيدها ويليام وزوجته كيت ميدلتون التي التقطاها بمقر إقامتهما الرئيسي بلندن هذا الأسبوع، ونشر صورتين أيضاً من حفل زفافهما في حسابها الملكي الرسمي لها ولعائلتها المالكة بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" وكتبت مهنئة: " يصادف اليوم مرور 10 سنوات على تبادل أصحاب السمو الملكي الوعود في "وستمنستر آبي"، أتمنى لدوق ودوقة كامبريديج ذكرى زواج سعيدة للغاية".

وسارع أفراد العائلة المالكة الآخرون إلى تهنئة الزوجين السعيدين ويليام وكيت بمناسبة ذكرى زواجهما السنوية العاشرة.

الأمير ويليام فخور بزوجته جداً

وقال أحد المصادر:" إن الأمير ويليام فخور جداً وللغاية بالطريقة التي تكيفت بها زوجته كيت ميدلتون بالحياة الملكية".

وقال أحد المطلعين على شؤون العائلة المالكة: " لقد شغلت وظيفتها الملكية بنجاح ومنحته أسرة جميلة، إنهما فريق حقيقي".