شكرا لقرائتكم نيللي كريم عن محمد رمضان: كان خجولاً جداً ولم يتزن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في حين لا يزال الفنان المصري محمد رمضان يواجه الكثير من الأزمات في رمضان هذا العام بسبب مسلسله "موسى" وأيضا خلافاته مع الإعلامي عمرو أديب التي وصلت للقضاء، وقضية الطيار أبو اليسر الذي توفي بعد نزاع قضائي بينهما، علقت النجمة الشهيرة نيللي كريم، على تصرفات زميلها، مؤكدة أنه لا يحتاج لإثارة الجدل وهو شخصية "خجولة جداً".

وكشفت في مقابلة تلفزيونية مع المخرجة إيناس الدغيدي عن أول لقاء جمعها بالنجم المصري، وقالت "قابلت محمد رمضان، قبل عدة أعوام في مهرجان دبي السينمائي وكان في بدايته الفنية، وكان خجولا جدا"، مشيرة إلى أن الهوس بالسوشيال ميديا قد يدفع الكثير للفت الأنظار لأنه بات جزءا من عملهم.

كما أضافت "محمد رمضان نجم ناجح جداً لا يحتاج لإثارة الجدل حوله من خلال التصرفات التي يقوم بها، لكنه قد يكون لم يزن نفسه بعد".

كما أضافت أن "هناك الكثير لا أوافقه عليه، وأحيانا أرغب في أن أقول له متعملش كده وبلاش ده".

يشار إلى أن الأزمات توالت مؤخراً بشكل كبير على الفنان محمد رمضان، حيث قدم فيه محامٍ مصري بلاغاً للنائب العام اتهمه فيه أنه تعمد قتل الطيار أشرف أبو اليسر معنوياً، الذي توفي الأسبوع الماضي، داخل غرفة العناية المركزة عقب تعرضه لأزمة صحية بعد 6 أسابيع من انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان عقب سحب وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، لسماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، ونشر صور منها.

كما قدم المحامي ذاته بلاغاً آخر حول أزمة رمضان مع عائلة الفنان إسماعيل ياسين التي غضبت من الفنان بسبب مشهد عرض في مسلسل "موسى" بطولة رمضان لهذا العام.

4 بلاغات من عمرو أديب

كما استمعت النيابة المصرية لأقوال محامي الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان، وذلك في البلاغات المقدمة على خلفية التراشق والتطاول الذي تم من جانب رمضان.

وكشف طارق جميل سعيد، محامي عمرو أديب لـ" العربية.نت" أنه تقدم بأربعة بلاغات للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان، بسبب ما صدر منه في حق الإعلامي، مضيفاً أنه تم التحقيق في بلاغين من الأربعة، والاستماع لأقواله فيهما.