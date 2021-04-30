عمرو مصطفى: أنا أسطورة الجيل وعمرو دياب خذلني

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"الخليج 365" من بيروت: قام الملحن والمغني المصري عمرو مصطفى أثناء حلوله ضيفاً على برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة "المحور"، بتوجيه عتاب للفنان عمرو دياب، لأن الأخير خذله لغنائه أغنية وطنية ليست من تلحينه، رغم أنه قدم على مدار 20 عاماً العديد من الأغاني معه، موضحاً أنه شعر بالاستفزاز لحرمانه من تلحين الأغنية الوطنية، لأنه كان أولى من غيره من الملحنين لشدة ارتباط اسمه بدياب.



وقال: "لو هتعمل حاجة كبيرة تبقى معايا"، لافتاً إلى أنه كان سيوافق على أي أجر يُعرض عليه حال تقديمه لحن الأغنية الوطنية.

كما أوضح أن الأمر لا علاقة له بالشهرة، نظراً لشهرته الكبيرة جراء العديد من الأغاني التي لها أصداء واسعة في العالم العربي، أبرزها أغنية "بشرة خير" التي غناها الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وذكر أنه خلال مشواره الفني مع عمرو دياب حصل على إجمالي أجر يساوي الأجر الذي يتقاضاه في إحيائه لحفلي زفاف.





وعن الخلاف بينه وبين شيرين عبد الوهاب، قال أن الخلاف انتهى منذ عامين ويعمل حالياً على أعمال موسيقية معها فقد طرح مؤخراً أغنية في عيد الأم "هي الدنيا"، وأغنية لإعلان في رمضان.

ووصف عمرو مصطفى نفسه بأنه أسطورة الجيل، حيث قدم 2000 أغنية منهم ألف أغنية ترند.