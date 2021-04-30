شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبطال "كوفيد 25" فى كواليس تصوير آخر أيام العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم يوسف الشريف وأسرة مسلسله الجديد "كوفيد 25" من تصوير آخر مشاهد العمل فجر اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن من عرضه على قناتى الحياة وON فى شهر رمضان الجارى، حيث انطلقت أولى حلقاته أول أمس الأربعاء، لاسيما أنه ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة للعرض فى النصف الثانى من الشهر الكريم، ونشر أبطال العمل صور من كواليس آخر أيام تصوير العمل.



مسلسل كوفيد 25

ويعرض مسلسل "كوفيد 25" على قناة ON الساعة 12:30 صباحا ويعاد الساعة 7 صباحا و11:30 صباحا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 2 مساء ويعاد الساعة 9:30 صباحا و6:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 6:30 مساء ويعاد 5:30 صباحا و10 صباحا.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.



انجى علاء ويوسف الشريف

مسلسل "كوفيد 25" يعرض في 15 حلقة، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.



ديانا هشام



راندا البحيرى واحمد نادر جلال