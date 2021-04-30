شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص حلقات اليوم الـ17 من مسلسلات رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 17 من مسلسلات رمضان 2021، العديد من التطورات فى الأحداث خاصة مع مرور أكثر من نصف شهر رمضان، ونستعرض لكم تفاصيل الحلقة الـ17 خلال التقرير التالى:

ضد الكسر

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 17 من مسلسل ضد الكسر للنجمة نيللى كريم، حيث رفع حمزة العيلى - مصطفى - قضية نسب على زوجته ملك - تارا عماد بعد علمه أن الطفل الذى ولدته ليس ابنه بعد تحليل الـDNA، بينما كشفت نيللى كريم - سلمى أمر صديقتها نادين - لقاء الخميسي أنها وراء الرسائل التى كانت تصب زوجها محمد فراج - كريم وواجهتها بذلك.

واعترفت نادين - لقاء الخميسي بحبها لكريم - محمد فراج زوجها من وقت ما كانوا فى المدرسة وهم أطفال كما اعترفت بغيرتها منها ووجهت لها كلمات غيرة مباشرة، وصدمت سلمى من طريقتها وأكدت لها أنها لن تكون صديقتها من اليوم. يشارك فى بطولة المسلسل الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب. مسلسل النمر مسلسل النمر بدأت الحلقة 17 من مسلسل النمر، للنجم محمد إمام، المذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع، ضمن الموسم الرمضانى، بمعرفة ملك كل شيء عن النمر وسر وجوده فى الصاغة وتتركه وتنصرف، وتذهب للمنزل فتجد والدها "محمد رياض" الذى يسألها أين كانت فلم تجبه وتتركه وتنصرف، يجمع النمر "محمد إمام" رجاله للترتيب للعملية الأخيرة والتى من الممكن أن تكون العملية الأخيرة إن نجحت. تذهب ملك "هنا الزاهد" لمحل والدها وتطلب من نصر "حجاج عبد العظيم" تعطيل جميع الكاميرات وتفتح الخزنة السرية لتجد قميصا ممزقا وبعض الأوراق وتذهب بهم للنمر، الذى يطلب منها أن تضع يدها فى يده لكنها ترفض أن تقف أمام والدها وتعده أن ما حكاه لها سيظل سر بينهما وتتركه لتذهب إلى والدتها فى المصحة النفسية، ولكنها تتفاجأ بالموظفة تنكر وجود أحد فى المستشفى باسم والدتها مما يجعلها تنفعل فيصل مدير المستشفى وتشرح له الأمر فينكر أيضا وجود تلك المرأة فى المستشفى. نجيب زاهى زركش نجيب زاهى زركش شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 17، قيام محمد إبراهيم يسري - مؤنس - بطلب يد حبيبته نهى فى قصر خاله نجيب زاهى زركش - يحيي الفخراني، ووافق والدها وذلك بالرغم من رفض والدته لعلاقتهما. وشهدت الأحداث رفض نجيب زاهي زركش - يحيي الفخراني - سفر إسلام ابراهيم - مسعد للسفر، وهو واحد من أبناء شفيقة - هالة فاخر - زوجة الفخراني والتى رحلت وتركته فى حيرة لا يعلم من هو ابنه من بينهم. وشهد مسلسل نجيب زاهى زركش، وفاة الدكتور متولي – تميم عبده، وهو الشخص الذي كان يلجأ إليه يحيي الفخراني – نجيب زاهى زركش عندما يقع في حيرة ويريد أن يستمع إلى صوت العقل، حيث ذهب نجيب إلى الجامعة ليلتقي بصديقه إلا أنه وجد النعي علي باب المدرج.

هجمة مرتدة

استمرت الحلقة الـ 17 من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى، المذاع على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 10.45 دقيقة فى إثارتها، حيث شهدت سفر أحمد عز "سيف العربى" إلى أوروبا لمقابلة أحمد صلاح حسنى "عمار المقدسى" وبالفعل قابله حيث عاتبه الأخير في البداية على تأخيره عليه وانتظاره، ثم أخبره معلومات عليه إيصالها بسرعة إلى رفعت المسيرى "هشام سليم"، قائلاً له بأنه كان يتصل به ليطمأنه عليه كل ثلاثة أيام لكن الوضع تغير وسيتصل به كل يوم، وعليه القيام بما وعده به.

وفور اتصال أحمد عز "سيف العربى" بـ رفعت المسيرى قام الأخير بإخباره بضرورة المجيئ بزوجة عمار إلى مصر، وهو الأمر الذى فاجأ فاروق السوهاجى "أحمد فؤاد سليم" حيث قال له بأن تلك مغامرة.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 17 من مسلسل "حرب أهلية"، للنجمة يسرا، حيث أجبر باسل خياط - يوسف، أروى جودة - فريدة على الطلاق بعدما ذهب لوالدها "علاء قوقة" ليطلب منه أن يتم الطلاق بينه وبينها وفقا للأصول، وألا تقوم "فريدة" أروى جودة بخلعه. وزارت مايان سيد - نور والدة حبيبها زياد - محمود حجازى بعدما طلبت التعارف عليها وخلال لقائها بها أحرجتها وقالت لها إن مريم - يسرا من الطبيعى أن تكون مع ابنتها تمارا - جميلة عوض فى الجونة لقضاء إجازة يومين معها وأمر طبيعي إنها لم تأت معها. مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما. اللى مالوش كبير اللى مالوش كبير بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "اللى مالوش كبير" بذهاب غزل "ياسمين عبد العزيز" لرؤية شقيقتها سما برفقه الخديوى "أحمد العوضى" وفى الطريق تطاردهما 4 سيارات من طرف عابد تيمور، ويطلقون عليهما النيران، ليسقط الخديوى غارقا فى دمائه، وتكلم غزل مينا "محمود حافظ" صديق الخديوى ويطلب منها أن تأتى بالخديوى سريعا إلى المزرعة ويكون في انتظاره الطبيب. وتذهب غزل بالخديوى إلى المزرعة ويقوم الطبيب بإخراج الرصاصة من كتف الخديوى ويطمئنهم أن الخديوى بخير، ووسط بكاء غزل يفوق الخديوى لتطلب منه ألا يموت ويتركها لوحدها لأنه مصدر أمانها في الحياة، ويقول الخديوى لها: "سكتي صعبة ولو عايزة تربطي نفسك بحياتي لازم تتحملي متاعبها"، لترد "سكتي سكتك وعلى الله حكايتك" ثم يدخل مينا ويقول للخديوى: "أنا عاوز أعرف مين عمل فيك كدة أكيد رفعت الذهبى ومش عابد". وبدأ الضابط محمود الرحاوي "أحمد سعيد عبد الغنى" التحقيق في واقعة الاعتداء علي مفاتن واستجواب رضا سائق السيارة ليدلهم على الدجالة مفاتن "بدرية طلبة" وأنها السبب في جمع السيدات و ضرب مفاتن. وذهبت غزل لزيارة مفاتن "إيمان السيد" بعد خروجها من الرعاية المركزية للاطمئنان، وتنتهى الحلقة بذهاب الخديوى لمقابلة عدد من مشايخ العرب في الجبل ولم يتم الكشف عن هويتهم. مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

حرب أهلية

الاختيار 2

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل الاختيار 2 الذى يعرض على قناة ON، تخطيط الشيخ مجد "محمد علاء" لعملية إرهابية جديدة، ويضع خطة مع الشباب، حيث وضع أحد العناصر التى تنتمى لجماعته عبوة ناسفة أمام بنزينة بالقرب من قسم شرطة الطالبية، واكتشف المواطنون وجود العبوة أمام البزينة ويتم إبلاغ الشرطة التي تنشر قواتها أمام القسم وفى محيط العبوة الناسفة.

يحضر ضابط المفرقعات من أجل إبطال مفعول العبوة الناسفة لكن استطاع مجد تفجيرها بالموبايل ويستشهد هذا الضابط الذى يحمل اسم ضياء فتحى عبد الجواد فتوح، وتم عرض مشاهد حقيقية من الانفجار، وكذلك نشر صورته الحقيقة وجنازته وانهيار والدته في مشهد مؤثر.

وشهدت الحلقة ظهور الفنان بيومى فؤاد كضيف شرف بدور والد الضابط السيد سليمان ابن مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، حيث استضاف بيومى فؤاد زملاء ابنه في منزله بالمنوفية، وتحدث معهم عن الوطنية والجيش وواجب الدفاع عن الوطن والعديد من الأمور.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى والذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة dmc قيام "هنا" منى زكى بنقل والدتها إلى مستشفى أفضل لحين عودتها إلى مصر والاطمئنان عليها بنفسها، وانتقل المشهد بعد ذلك ظهورها بالحجاب وعودها بصحبة "مؤنس" محمد فراج وطفلها إلى مصر. وعادت "هنا" منى زكى إلى مصر بصحبة "مؤنس" وطفلها، وذهبت إلى المستشفى للاطمئنان على والدتها، ولكنها صعدت لوحدها في البداية، واحتضنت شقيقتها "يارا" مايان السيد والتي سألتها بالتالى عن سبب حجابها ولكنها عنفت شقيقتها لعدم أخبارها بطبيعة تعب والدتهما، وفاجئ "مؤنس" محمد فراج شقيقتها بدخول الغرفة وسألته مين ليخبرها بأنه "مؤنس" زوج "هنا"، الامر الذى كان بمثابة صدمة لها. نسل الاغراب نسل الاغراب استكملت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة on، بعودة غفران "أمير كرارة" إلى المنزل ويخبر أبناءه حمزة "أحمد مالك" وسليم "أحمد داش"، بأنه طلق والدتهما جليلة "مى عمر" بالثلاثة بعدما اختارت عساف "أحمد السقا"، وأنها هان عليها عشرة 20 سنة وكانت في قلبه أغلى من أي أحد، ليغضب حمزة وسليم ويعاتبان والدهما على موافقته من الأساس على أن تجلس وتختار بهذا الشكل.

لعبة نيوتن

وتكشف جليلة لخالتها نجاة "فردوس عبد الحميد" ووالدتها "سلوى عثمان" وأخويها العمدة حسيب "إدوارد" وعلي "دياب" أنها اختارت عساف لأنها ترى أبناءها في أمان وهي معه، خاصة أنها إذا دخلت في عداوة مع غفران لن يؤذيهما أما عساف إذا عادته فلا مشكلة لديه في أذية أبنائها.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.

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