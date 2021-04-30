شكرا لقرائتكم خبر عن فركش 3 مسلسلات × يوم واحد.. انتهاء تصوير "موسى" و"لعبة نيوتن" و"كوفيد 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد من نجوم مسلسلات الموسم الرمضانى الحالى الانتهاء من تصوير أعمالهم، وهى مسلسلات "موسى" للنجم محمد رمضان، و"لعبة نيوتن" للنجمة منى زكى، و"كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف.

ونشرت الكاتبة والسيناريست إنجى علاء، صور من آخر يوم تصوير لمسلسل "كوفيد 25"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصحبة يوسف الشريف وآيتن عامر وديانا هشام، لتعلن انتهاء التصوير، قائلة: "فركش تصوير كوفيد 25".



انجي علاء

مسلسل "كوفيد 25" يعرض فى 15 حلقة، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.



يوسف الشريف و انجي علاء

كما أعلن المخرج محمد سلامة، الانتهاء من تصوير مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، ونشر صورة له مع رمضان عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، داخل قطار من كواليس التصوير، مصحوبة بتعليق: "فركش مسلسل موسى".

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.



محمد سلامة ومحمد رمضان

كذلك انتهت النجمة منى زكى، من تصوير مسلسل "لعبة نيوتن" ونشرت عبر ستورى حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة من آخر يوم تصوير، حيث يظهر معها طاقم العمل لإعلان الانتهاء من تصوير المسلسل.



لعبة نيوتن

وتدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.