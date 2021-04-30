شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى زاهر تتقمص شخصية شريهان فى إعلانها الجديد بفيديو على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقمصت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر شخصية النجمة الكبيرة شريهان فى إعلانها الجديد، حيث أعادت نفس حركاتها بالرقص والغناء فى الإعلان، وذلك فى فيديو نشرته عبر حسابها الشخصى على تطبيق "تيك توك"، لتنال إعجاب عدد كبير من متابعيها، حيث حققالفيديو أكثر من مليون مشاهدة و110 آلاف إعجاب.



ليلي زاهر وشريهان

وارتدت الفنانة ليلى أحمد زاهر، ملابس سوداء اللون تقترب من نفس الإطلالة التى ظهرت بها النجمة الكبيرة شريهان فى إعلانها الجديد، بينما سارت على خطاها فى محاولة لتقليد حركاتها الاستعراضية، يأتى هذا فيما لايزال يجذب ظهور النجمة الكبيرة شريهان، اهتمام معجبيها، بعد عودتها للظهور مرة أخرى بعد غياب لأكثر من 15 عاما، فى إعلان تجسد فيه قصة تغلبها على المرض.



ليلي احمد زاهر

وشهدت الأيام الماضية احتفاء كل محبى وجمهور النجمة الكبيرة شريهان، بعودتها مرة أخرى بعد غياب عبر هاشتاج حمل اسمها على تويتر، حيث استرجع الجمهور ذكريات الطفولة و فوازيرها التي عاشوا عليها طوال حياتهم، وعبروا عن انبهارهم بحركاتها الاستعراضية وإطلالاتها الساحرة.



ليلي زاهر

يأتى هذا فيما كانت النجمة شريهان، وجهت رسالة للشعب المصرى وعبرت عن سعادتها لمشاركتها الجمهور خلال رمضان الحالي، وقالت على حسابها الشخصي بموقع "تويتر": "هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم؟.. أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة انحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة".



ليلي

وأضافت شريهان، خلال رسالتها لجمهورها: "كنت بكتب، بكتب وبكتب، رسائل كتير لا يعلمها غير ربي وأبعت لكم وأحلم بثانية احتضاني وانحناءة شكر لكم جميعاً، ولكن كلها كانت من طرف واحد. مكنتش عارفة إزاي اقدر اقولها لواحد واحد فيكم وبنفسي!! ولو عليا.. كنت عايزة ادخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية".