شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تعلق على "المشهد الثانى" لإسماعيل يس.. وتؤكد: كورونا رجعتلى نشاطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الجدل الكبير الذي أثاره المشهد الأول الذى أعيد فيه تجسيد الفنان اسماعيل يس، علقت الفنانة سمية الخشاب، على التقارير التي قالت إنه تمت إضافة "المشهد الثانى" الذى أعيد فيه تجسيد شخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين، ضمن مسلسل "موسى" بعد الأزمة التي أثارها المشهد الأول.

وعلقت سمية الخشاب في حوار خاص ضمن فقرة "طقوس النجوم في رمضان"، على صفحة "سكاي نيوز عربية" على إنستجرام، مع الإعلامية نهى عمر، بالقول: "هذا غير صحيح تماما، فنحن انتهينا من التصوير بالفعل وتم تسليم الحلقات، من بينها هذه الحلقة، للقنوات التي تعرضه، قبل أن تثار الضجة، ولم نكن لنتمكن أبدا من القيام بمثل هذا الأمر في ظل الضغوطات التي يتعرض لها صناع الأعمال الدرامية في رمضان".

وتابعت: "أنا كنت جزءا من المشهد، وأؤكد بأن هذه التقارير غير صحيحة.. لا يجب أن نصدر الأحكام ونتسرع في قراراتنا. لو كان الناس انتظروا وتابعوا المسلسل لفهموا حقيقة القصة".

تعرضت للتزوير

وكشفت الفنانة المصرية عن تعرضها هي الأخرى لعملية انتحال الشخصية على أرض الواقع، قائلة: "الفنانون معرضون لمثل هذه المواقف، وأنا شخصيا تعرضت لعملية تزوير بعد أن انتحلت امرأة شخصيتي وقامت بعملية تزوير لتبيع أرضا مستخدمة اسمي، وتم القبض عليها بالفعل".

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"يا ندامة

وعن كلمة "يا ندامة" التي اشتهرت بها "حلاوتهم" في العمل الدرامي، والتي تحولت إلى "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، علقت الخشاب موضحة أنها هي من أرادت استخدام هذه الكلمة.

وأضافت: "أشكر الكاتب المبدع نصر عبد الرحمن، الذي توجهت له باقتراح استعمال كلمة (يا ندامة) لتصبح مرتبطة بالشخصية وتقرب الجمهور منها، ووافق على ذلك، وعندما أعربت له عن خوفي من إزالة الكلمة من بعض المشاهد، أكد إعجابه بها وأنها ستبقى كما هي في كل المشاهد".

طقوس رمضان

وفيما يتعلق بالطقوس التي اعتادت ممارستها في شهر رمضان مع أسرتها، قالت الخشاب: "انتهينا من التصوير منذ يومين فقط، وكنا نفطر في موقع التصوير وننتهي من العمل بعد شروق الشمس، لذا لم أشعر برمضان مع أهلي، لكن الآن أشارك أمي في التحضير لوجبة الفطور، وأمضي الوقت مع أسرتي، وأواظب على قراءة القرآن".

وأكدت الفنانة المصرية أنها تتقن الطبخ بامتياز، قائلة: "أتقن الطبخ فأمي علمتني الطبيخ وهو أمر أحب القيام به.. ومعروفة ببعض الأطباق التي أقدمها، مثل المحاشي والملوخية والمعكرونة البشاميل.. وخلال رمضان، لا بد من أيكون طبق الفول على المائدة، إلى جانب مشروب الخشاف".

كما تطرقت الخشاب إلى التغيرات لاتي طرأت على حياتها بعد تفشي فيروس كورونا، قائلة: "أفادتني كثيرا فترة الإغلاق خلال تفشي كورونا، إذ بدأت بالتركيز على نفسي، لأصبح إنسانة أفضل، وأتعلم كل ما هو جديد وأقرأ بانتظام، كما أنني مارست الرياضة وهوايتي المفضلة وهي البستنة، إذ زرعت عددا من الأشجار والورود في حديقتي، إلى جانب الخضروات.. بشكل عام أصبحت أكثر وعيا ونضجا وأشعر أنني تغيرت للأفضل".

وأوضحت أيضا أنها أصبحت أكثر نشاطا، قائلة: "أصبحت أركز على مواقع التواصل الاجتماعي لأنني أدرك أهميتها، وما زلت أشارك المتابعين بكل ما هو جديد، ولا أخشى مشاركة حياتي الشخصية معهم، فعندما أتزوج سأعلن هذا وسأشاركهم التفاصيل".

ولدى سؤالها عن سبب غيابها المتكرر عن الساحة الفنية، قالت الخشاب: "كان الكسل هو السبب، لكننا الآن عدت لنشاطي وسأقدم أغنية قريبا، إلى جانب أغاني باللهجة الخليجية، إلى جانب استعدادي لدخول مسلسل قد يعرض قبل شهر رمضان المقبل تتم كتابته الآن، بالإضافة إلى فيلم كوميدي كشن استعد لخوضه.

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"العقارات.. وإدارة الأعمال

وعن حقيقة أنها "سيدة أعمال" ناجحة بعيدا عن الفن، وتحديدا في مجال العقارات، أكدت الخشاب أنها تقوم بذلك كعمل جانبي، مضيفة:"الفن مبيأكلش عيش".

وتابعت: "يجب على الفنان أن يمتلك مهنة أخرى يعتمد عليها لأن عمر الفنان قصير، خاصة مع تقدمه في العمر".