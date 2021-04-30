شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلي تتصدر تريند جوجل بعد الظهور الأول لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حورية فرغلي تصدرت مؤشرات البحث فى جوجل، بعدما طمأنت جمهورها بصورة نشرتها عبر صفحتها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه"، بعد إجرائها عملية جراحية فى أنفها وتأكيدها أنها بخير، ولفتت حورية فرغلي إلى أنها كانت تتمنى التواجد فى مصر خلال شهر رمضان.



حورية فرغلى

وسبق وحصل ”الخليج 365”، على صور خاصة للنجمة حورية فرغلي بعد خضوعها لعدة عمليات جراحية فى أنفها فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، فى محاولة إعادتها لشكلها الطبيعى بعد معاناتها الكبيرة لسنوات بسبب أخطاء طبية من بعض الأطباء.

حورية فرغلي ظهرت بعد الانتهاء من العمليات التى أجرتها بأنفها بحالة جيدة ورسمت الابتسامة على وجهها بعد نجاح هذه العمليات، ومن المقرر وصول حورية فرغلى يوم الأحد المقبل إلى مصر، وستعود مرة أخرى إلى أمريكا فى شهر أغسطس لإجراء عملية أخرى.

حورية فرغلي طالبت جمهورها ومحبيها عبر ”الخليج 365”، الدعاء لها، حيث خضعت لإجراء العملية الجراحية الثالثة فى أنفها، مع الطبيب الأمريكى العالمى "بريومى" بأحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية، وهى عبارة عن تأهيل لوضع العظام فى المكان المناسب حتى يعود شكلها الطبيعى مرة أخرى، مضيفة أنها تجرى عملية أخيرة الشهر المقبل بعد الإطمئنان على صحتها، مؤكدة على أن حالتها الصحية جيدة وأفضل بكثير وأنها لا تطلب غير الدعاء.