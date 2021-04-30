نقل ماهر العطار للعناية المركزة بعد مروره بوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن فهد العطار، نجل شقيق الفنان ماهر العطار، عن مرور عمه بأزمة صحية، استدعت نقله الساعات الماضية لأحد المستشفيات.

وكتب فهد عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "يا رب يا رب يا رب دعواتكم بالشفاء العاجل لعمي المطرب ماهر العطار، حيث يمر بوعكة صحية حرجة، وان شاء الله تتحسن ويخرج من العناية المركزة قريبا دعواتكم".

وتابع "بشكر الفنان هاني شاكر الكبير لأخلاقه ووقوفه بجانب عمي وسرعة استجابته لنداء الفنان ماهر العطار، ونشكر د.أشرف زكي ومشاركة نادية مصطفى والمخرج عمر عبدالعزيز والفنان والصديق المخلص لعمي سمير صبري والصحفي الكبير أكرم السعدني والأستاذة العظيمة إيناس جوهر، ودعواتكم لعمي ماهر العطار يكمل شفاه على خير ان شاء الله ويقوم لنا بسلامة الله".

ماهر العطار هو أحد نجوم زمن الفن الجميل، لحن له عدد كبير من الملحنين، بينهم الموسيقار محمد الموجي، كما كانت له عدة مشاركات سينمائية، وقف خلالها أمام كبار نجمات السينما، بينهم سعاد حسني وزبيدة ثروت.