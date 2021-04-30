فاطمة الكاشف تعلن إصابتها بفيروس كورونا: "الموضوع صعب قوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة فاطمة الكاشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية التحاليل التي أجرتها.

وكتبت فاطمة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أثبتت التحاليل والإشاعات إصابتي بالكورونا، الله المستعان الحمد لله والشكر لله، وربنا يجعل تعبي في ميزان حسناتي".

وتابعت "دعواتكم حبايبي بالشفاء وربنا يحفظكم بخير يا رب العالمين، ولو حصلي حاجة وقابلت ربنا لا تنسوني بالدعاء، وخلوا بالكم من نفسكم الموضوع صعب قوي".

الكاشف هي زوجة الفنان جمال عبدالناصر، شاركت مؤخرا في بطولة مسرحية عيلة الفقري، تأليف أحمد الملواني، إخراج محمد متولي، بطولة محمد الصاوي.