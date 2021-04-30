بالصورة: أول ظهور للفنانة حورية فرغلي بعد “تجميل” أنفها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 01:25 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 30 - أبريل - 2021 11:42 صباحًا

نشرت الفنانة المصرية حورية فرغلي، أولى صورها بعد نجاح العملية الأخيرة التي أجرتها في الأنف، على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” لتعلن نجاح العملية وكتبت: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه”، حيث ظهر أنفها كما كانت قبل إجراء أي عمليات.

حورية فرغلي

وتستعد حورية فرغلي إلى مغادرة المستشفى والعودة إلى مصر قادمة من الولايات المتحدة الأميركية.

وخلال مداخلة هاتفية أعربت حورية فرغلي عن اشتياقها للعودة إلى الفن والتمثيل مرة أخرى، وأنها كانت ترغب في المشاركة في أحد الأعمال المنافسة في دراما رمضان 2021، لكنها ستشارك في أحد المسلسلات التي ستنافس في رمضان 2022، وذلك بحسب “المصري اليوم”.