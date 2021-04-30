وفاة أرملة أسطورة هوليوود كيرك دوجلاس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت آن دوجلاس أرملة أسطورة هوليوود كيرك دوجلاس، الخميس، في منزلها في بيفرلي هيلز عن مئة وعامين، بحسب ما أعلنت أسرتها.

والتقى كيرك دوجلاس الذي توفي في فبراير/شباط 2020 عن 103 أعوام، آن في باريس عام 1953 أثناء تصوير فيلم "أكت أوف لوف"، وتزوجا في لاس فيجاس في 29 مايو/أيار 1954.



وقالت عائلة دوجلاس في بيان: "لم يكن الأمر رومانسياً، لكنه كان قانونياً، وتعهد (كيرك) أنه سيتزوجها مرة أخرى في احتفال كبير".

وحقق كيرك دوجلاس، أحد آخر نجوم العصر الذهبي في هوليوود الذهبي والذي أدى أدواراً كثيرة أبرزها "سبارتاكوس" و"باث أوف جلوري"، وعده عام 2004 في مناسبة الذكرى الخمسين لزواجهما.

استمر زواجهما 66 عاماً أنجبا خلاله بيتر وإريك، وشملت الأسرة أيضاً ولدين آخرين هما مايكل وجويل من زواج كيرك دوجلاس الأول.

وُلدت آن دوجلاس باسم هانيلوره ماركس في هانوفر في 23 أبريل/نيسان 1919، وكانت طالبة في بلجيكا عندما قصف النازيون بروكسل عام 1940.

هربت آن بالسيارة مع أصدقاء لها وتوجهت نحو فرنسا، لكن أوراقها الألمانية كانت عائقاً بالنسبة إليها، فتزوجت بلجيكيا للحصول على الجنسية.

وبعد أشهر من وصولهم إلى باريس، احتل الألمان المدينة، عندما أصدر النازيون مرسوماً يقضي بضرورة عرض الأفلام مع ترجمة ألمانية، ساهمت معرفة آن بالألمانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية في عثورها على عمل مع موزع أفلام فرنسي.

وبعد الحرب، واصلت مسيرتها المهنية في صناعة السينما وعملت لصالح شبكة "إن بي سي" الأمريكية ثم مع جون هيوستن في إنتاج "مولان روج" قبل لقاء كيرك.

كانت آن دوجلاس ناشطة في الدبلوماسية والعمل الخيري، وقد زارت 44 بلداً كسفيرة للنيات الحسنة للقيم الأمريكية.