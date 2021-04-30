شكرا لقرائتكم خبر عن أنا اللى لبستها الحجاب.. منى زكى مع مصمم فستان زفافها بـ"لعبة نيوتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة مني زكي في الحلقة السابعة عشر من مسلسل "لعبة نيوتن"، والتى شهدت زواجها من "مؤنس" محمد فراج داخل المركز الإسلامى بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى ارتدت بها فستان زفاف للمحجبات، من تصميم مصمم الأزياء محمد سامى.



مني زكي في كواليس لعبة نيوتن



مني زكي ومحمد سامي

ونشر مصمم الأزياء محمد سامى، مجموعة صور مع مني زكي قبل التصوير، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، ليكشف جانب من الكواليس، وكتب فى تعليقه على الصور "أوعوا تصدقوا إن محمد فراج (مؤنس) هو اللى لبس منى زكي (هنا) الحجاب، أنا اللي لبست منى زكي الحجاب".



مني زكي ومحمد سامي



مصمم الازياء محمد سامي

وشهدت أحداث الحلقة ارتداء "هنا" منى زكى فستان زفاف المحجبات الذى أحضره لها "مؤنس" محمد فراج استعدادا لعقد القران، وقامت بخلع دبلة زواجها من "حازم" محمد ممدوح بعد أن طلقها.

وتدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.