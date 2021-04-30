شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد توم كروز أثناء تنفيذ مشاهد أكشن أعلى قطار بكواليس Mission Impossible 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نجم هوليود توم كروز التركيز على تصوير مشاهد أحدث أفلامه Mission: Impossible 7، وذلك فى يوركشاير البريطانية، وهو الفيلم الذى عانى توم كروز معاناة لم يقابلها بأى من أفلامه السابقة، أو حياته المهنية بشكل عام، بعدما تعرض لأكثر من انتكاسة فى التصوير أدت لتوقفه أبرزها بسبب تفشى وباء كورونا، وفقا لما نشرته "ديلى ميل".



توم كروز

إلا أن نجم الأكشن مؤخراً ظهر على سطح مقطورة قطار، وذلك أثناء تأدية مشاهد أكشن عكست خلال الفيلم المقبل الذى ينتظره عشاق توم كروز بصورة كبيرة.

ظهر توم كروز أثناء تصوير مشاهد الأكشن على مقطورة القطار، وبدا خلال الصور مثبتاً بسلك أشبه بالحبل الذى يربطه بالمقطورة حتى لا يقع.



توم كروز خلال مشاهد أكشن فيلمه المقبل

جدير بالذكر أن آخر توقف فى تصوير الجزء السابع من سلسلة الأكشن الشهيرة Mission Impossible كان فى شهر فبراير الماضى، وذلك بسبب قيود الإغلاق المرتقبة في بعض الدول التى كان توم كروز سيصور فيها.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية وقتها، فإن طاقم التصوير الخاص بالجزء السابع من فيلم Mission Impossible، والمتواجد بعضهم فى الإمارات آنذاك قد سئموا من قيود السفر التي تلوح في الأفق مع اقتراب تصويرهم المشاهد الأخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما جعل فيلم "المهمة المستحيلة" عبارة عن مهمة مستحيلة بالفعل كلما حاول كروز ورفاقه الانتهاء منها اصطدموا بمشكلة جديدة.