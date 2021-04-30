شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب صاحبه.. محمود حافظ الصديق الجدع فى"اللى مالوش كبير " و"النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان محمود حافظ، فى مسلسلى "النمر" و"اللى مالوش كبير"، خلال دراما رمضان هذا العام، دور الصديق الجدع والوفى صاحب صاحبه، الذى يقف مع صديقه مهما حصل، والشخصيتان اللتان قدمهما محمود حافظ في "النمر" و"اللى مالوش كبير" نالتا إعجاب الجمهور متمنين أن يلتقوا بصديق جدع على الحقيقة مثل الذى يقدمه حافظ ضمن أحداث المسلسلين.

وقدم محمود حافظ في مسلسل "اللى مالوش كبير"، شخصية مينا وهو الصديق الوفى لصديقه سيف الخديوى "أحمد العوضى"، ويقف في ظهره ويدعمه وينصحه ورغم الاختلافات بينهما، إلا أن هذا لا يؤثر على عمق صداقتهما، ودائما يراه الخديوى أنه شقيقه وليس صديقه و يتعامل معه أمام رجالته بذلك المنطق مما يثير غضبهم.

أما مسلسل "النمر"، فيجسد محمود حافظ شخصية "سكلانس" صديق النمر محمد إمام، والذى يقف بجانب صديقه باستمرار ويرفض خيانته مهما حدث.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

ومسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.