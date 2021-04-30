كيف خسرت جيسكيا سبمسون 50 كيلوغراماً من وزنها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يعرف متابعو النجمة الأميركية جيسيكا سمبسون أنها تمكنت من خسارة ما يقرب من 50 كيلوغراماً من وزنها بعد أن وصل إلى 100 كيلوغرام. وتحدثت عن هذا مؤخراً ونقل عنها موقع People قولها: “أردت فقد أن أشعر بالتحسن وان أتمكن من ارتداء سروالي”.

واشار الموقع إلى أن هذه الأم، 40 عاماً، تطرقت إلى مسيرتها الصحية في لقاء أجرته معها الإعلامية هدى قطب ضمن برنامج Today.

ولفتت في هذا السياق إلى أنها لم تكن تعلم فعلاً كم بلغ وزنها. ونقل الموقع عن والدتها قولها إنها كانت تشعر بالخدل بسبب وزنها وإنها لم ترغب في الخروج وكانت تفضل العزلة.

وأضاف التقرير أنها قررت بعد إنجاب طفلها الثالث في العام 2019 أن تغير هذا الواقع وهو ما تمكنت من فعله خلال 6 أشهر.

وذكرت النجمة أنها اتخذت سلسلة إجراءات حيث حرصت على تناول 3 وجبات صحية متوازنة يومياً. وتابعت أنها مارست التمارين الرياضية 3 ساعات أسبوعياً.

ولفتت إلى أنها حاولت أن تؤمن لنفسها الراحة الذهنية من خلال الابتعاد عن مواقع التواصل لمدة ساعة واحدة يومياً مع الإشارة إلى أنها لم تتخل عن النوم لمدة 8 ساعات في كل ليلة.