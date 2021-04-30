بالفيديو – صلاح عبدالله يكشف قصة أول حب في حياته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: حل الفنان صلاح عبد الله، ضيفاً على برنامج “لحظات جريئة”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، الذي يعرض على قناة “القاهرة والناس”.

وتحدث صلاح عن تجربة الحب الأولى التي مر بها، قائلاً: “مريت بمرحلة حب وندمت لأنها علاقة سابت جرح كبير جوايا”.

وقال عبد الله:” كنت مرعوب وقتها وحاسس إني مش هنسي الجرح ده خالص ولكن الأيام كفيلة بكل شيء”.

وكان الفنان صلاح عبدالله قد أكد منذ فترة أنه يفتقد عدداً من أفراد عائلته وتحديداً إخوته الذين توفوا وتركوه وحيدا ودعا أن يلحق بهم ويحسن خاتمته.

وغرد «عبدالله» لأول مرة بعد بلوغه الـ67 ناشرا صورة لأشقائه وأفراد عائلته الذين افتقدهم بحسب وصفه.

وتابع «عبدالله» عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «في اليوم الأول للسنة السابعة والستين من عمري إسمحولي أذكرهم وأشكرهم وأدعيلهم..لاكلهم مشيوا وسابوني قاعد، شاكر حامد راضي وصامد، راضي بحكمتك وطمعان في رحمتك، فبلغهم سلامي، وآخر كلامي، طهرني من أثامي، وأعِني على طاعتك وأحسِن ختامي.. أحسن ختامي يا الله».

يذكر أن الفنان صلاح عبد الله، يشارك في السباق الرمضاني 2021، بمسلسلين الأول “هجمة مرتدة”، وهو من بطولة الفنان أحمد عز وهند صبري، والثاني مسلسل “قصر النيل”، بطولة دينا الشربيني.