هل تعرّض جان يامان للخيانة من خطيبته؟ إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ذكر تقرير لموقع Harberturk أن النجم التركي الشاب جان يامان يشكّل محور حديث الصحافة الإيطالية حالياً بعد التقاط صور لخطيبته الإعلامية الإيطالية ديليتا ليوتا وهي تقبّل رجل الأعمال ونائب رئيس نادي روما رايان فريدكين من دون أن تتضح حقيقة العلاقة بينهما. وفي المقابل، أشار بعض الصحف الإيطالية إلى أن هذه الصورة التُقطت لهما قبل أن تنشأ علاقة بينها وبين النجم التركي.

ويُذكر أن صحيفة “تقويم” التركية أشارت في وقت سابق إلى أن الأمور بين الممثل والمراسلة الرياضية تسير على خير ما يرام. وذكرت أن يامان اقترح على الأخيرة أن يقيما حفل زفافهما في جزيرة صقلية الإيطالية، أي مكان ولادتها ونشأتها. وأضافت أن من المتوقع أن تصل تكلفة الحفل إلى 724 ألف دولار أميركي تقريباً.

وأفادت الصحيفة بأن يامان قدّم لخطيبته خاتماً جميلاً جداً من الماس يبلغ سعره حوالى 48 ألف دولار أميركي، وذلك في مدينة أمالفي الإيطالية في “يوم الحب”، أي في 14 شباط (فبراير) 2021. وأضافت أنه طلب يدها بطريقة رومانسية حيث استخدم لهذه الغاية طائرة حلّقت وحملت لافتة كُتب عليها: “ديليتا، هل تتزوجينني؟ أنا أحبّك، جان” قبل أن تجيب على الفور بـ”نعم”. وتناقل المقطع عدد كبير من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.