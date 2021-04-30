أحمد العوضي يُطلق مسابقة وهذه جائزتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أطلق الفنان المصري أحمد العوضي مسابقة لتشجيع جمهوره على متابعة أحداث مسلسل “اللي مالوش كبير”، الذي يشارك زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز في بطولته.

ونشر العوضي صورةً من المسلسل عبر صفحته الرسمية في”فيسبوك، ووجه سؤالاً لمتابعيه قائلاً: “يا ترى من ضرب نار على الخديوي؟”، وأكد أن جائزة المسابقة ستكون سلسلة الخديوي “سيف” والذي يُجسّد شخصيته فى المسلسل.

وكتب العوضي: “فكَّر وجاوب على السؤال. والإجابات الصحيحة هتدخل معانا سحب، والفائز هيكسب سلسلة الخديوي هدية”.

وشهدت أحداث الحلقة الـ16 محاولة قتل “الخديوي”، حيث تستقبل “غزل” ياسمين عبدالعزيز رسالةً من شقيقتها التي تُريد التحدث معها في أحد المطاعم، لتذهب لها رفقة الخديوي، وفي الطريق تطاردهم أربع سيارات ويُطلق عليهما النيران، لتنتهي الحلقة بسقوط الخديوي غارقاً في دمائه.

مسلسل “اللي ملوش كبير” من بطولة: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، إيمان السيد، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد وعايدة رياض وعدد من الفنانين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.