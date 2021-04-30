بعد غنائه لأهم النجوم.. جايسن ستيفان يطلق أولى أغنياته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أطلق الفنان اللبناني الشاب جايسن ستيفان أولى أغنياته “عشقان ثلاثي”، من كلمات جو عضم وألحان إيلي عبدالساتر وتوزيع ساسين أبي خليل ومكس وماسترينغ روجيه أبي عقل.

وحققت الأغنية ما يقارب 200 ألف مشاهدة بعد إصدارها على قناة جايسن ستيفان في موقع “يوتيوب”. كما صدرت الأغنية عبر تطبيق “أنغامي” ومختلف المتاجر الموسيقية.

ولا تعتبر هذه الأغنية التجربة الأولى للفنان الشاب جايسن ستيفان حيث كانت له عدّة مشاركات في هذا المجال، فأعاد في الأشهر الأخيرة تسجيل أغنيات لأهم الفنانين العرب ومن بينها “البنط العريض” لـ حسين الجسمي، و”أماكن السهر” لـ عمرو دياب، و”وبتسأليني” لـ وائل جسار.