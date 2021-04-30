منى زكي ترد على متابعة وصفتها بــ”نمبر وان”.. هل تقصد محمد رمضان؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ردت النجمة المصرية منى زكي على متابعة وصفتها بـ”نمبر وان” بسبب إعجابها الشديد بأدائها في مسلسل “لعبة نيوتن”، موضحةً أنها لا تحب هذا اللقب لأنها تتشائم منه.

وربط متابعون على مواقع التواصل سبب رفض منى زكي لقب “نمبر وان” بالفنان المصري محمد رمضان، الذي دائماً ما يلصق اللقب بنفسه باعتباره متصدر المشاهدات.

ما يُزكي هذا الربط أيضاً قولها إنها تتشائم من هذا اللقب، خاصة أن “رمضان” يمر بالعديد من الأزمات والانتقادات خلال الفترة الأخيرة، كما أن مسلسله هذا العام لم يحقق النجاح الذي حققه خلال السنوات الماضية.

وسبق أن أعربت منى زكي عن فرحتها للمشاركة في مسلسل “لعبة نيوتن”، موضحةً أنها غابت لفترة عن تقديم أعمال درامية بسبب حملها في طفلها يونس أحمد حلمي، لافتةً إلى أن مكالمة المخرج تامر محسن للمشاركة في المسلسل كانت طوق نجاة بالنسبة لها، خاصة أن آخر عمل درامي قدمته قبل 4 سنوات.

يذكر أن آخر أعمال منى زكي السينمائية فيلم “الصندوق الأسود”، وشارك في بطولته مصطفى خاطر، شريف سلامة، هلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجي وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشري وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.