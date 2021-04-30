فنانة مغربية تفضح بالصور زميلاً تحرّش بها جنسياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة المغربية نجاة خيرالله أنّ الفضيحة التي فجّرتها بحق زميلها ومواطنها الفنان طارق البخاري بالتحرش بها لفظياً وجنسياً، وصلت إلى القضاء لمحاكمته، بعد أن عاد إلى التحرش بها من جديد في شهر رمضان.

وكتبت خيرالله في حسابها الشخصي في موقع “فيسبوك”: “باسم الله والحمد لله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم… أعلم كل من يحبني ويصدقني القول ويثق بي ويساندني في محنتي، نساء ورجالاً وهيئات حقوقية، أن شكايتي وبإذن الله تعالى قد أخذت طريقها إلى القانون المغربي النزيه ليبث فيها كجريمة (تحرش) شنيعة مورست في حقي لسنين وعاد منذ ثلاثة أيام مضت ليخنقني ونحن في هذا الشهر الكريم”.

وأضافت: “أشكر كل شخص يساندني من قريب أو من بعيد في قضيتي وقضية كل امرأة متحرش بها مكلومة وأطلب منكم من فضلكم الاستمرار في دعمكم لي لأنني أستمد قوتي منكم وأنا بهذه الظروف الصعبة”.

وكانت خيرالله أعلنت عن تفاصيل ما تعرضت له بقولها: “آسفة جدا لهاد الشي اللي نزلت،لأنه ليس بمستواي كإنسانة وكفنانة وأنا أفضل دائماً أن أنشر الإيجابية والأشياء الجميلة فقط. لكنني مضطرة رغم أننا في الشهر الكريم الذي يجب أن نبين فيه عن رقينا الإنساني والأخلاقي والروحاني ولا ننشر الأشياء القبيحة مثل هاته”.

وتابعت في تعليقها على صور محادثات التحرش بها من قبل البخاري: “فعلاً قد بلغ السيل الزبى لمعاناتي لسنين مع زميل أشفع له كل مرة زلاته. البارحة وكما كل ليلة مع ساعة الفجر بعث لي بكلام مسيء ولم يكثرت لإنذاراتي واستفزني لأدخل معه في مشاحنة كتابية وتسجيلية ما فيها ما يتسمع… أنشر هذا كإنذار علني لهاد السيد طارق بخاري الذي تمادى ووصل لحد مغازلتي بفجر رمضان و سب أمي. للأسف لو كان القانون ناجع في موضوع التحرش لاشتكيته لكن كنقوله عندي ذراعي المرة الجاية نوصل معاك فين بغيتي واللي ليها ليها”.