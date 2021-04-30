اتهام خمسة أشخاص بخطف كلبي الليدي غاغا.. وهذا دافعهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلن مكتب المدعي العام في لوس انجليس أمس الخميس إنه تم توجيه اتهامات لخمسة أشخاص بالشروع في القتل والسرقة وجرائم أخرى تتعلق بخطف كلبي ليدي غاغا تحت تهديد السلاح في شباط (فبراير) وإطلاق النار على القائم عليهم.

وقالت الشرطة في بيان منفصل إن أربعة من المعتقلين الخمسة أعضاء معروفون في عصابة. أما الشخص الخامس وهو امرأة فكانت من أبلغ أنها عثرت على الكلاب وأعادتها ولكن وجهت لها تهمة حيازة أشياء مسروقة.

وأعيد الكلبان بعد يومين من سرقتهما في هوليوود.

وخُطف الكلبان وهما من نوع البولدوغ الفرنسي ليلا بعد إصابة الشخص المسؤول عنهما برصاصة في صدره. وأعيد الكلبان بعد أن عرضت غاغا مكافأة قدرها 500 ألف دولار.

وقالت شرطة لوس انجليس أمس إن “المحققين لا يعتقدون أن المشتبه بهم كانوا يستهدفون الضحية بسبب صاحبة الكلاب، ولكن الأدلة تشير إلى أن المشتبه بهم كانوا يعرفون القيمة الكبيرة لنوع الكلاب وكان الدافع وراء السرقة “.

وكانت غاغا تصور في روما عندما حدثت السرقة.