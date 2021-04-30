نيكول سابا “كالباربي”.. تضيء ليل القاهرة في أجمل سهرة رمضانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا واحدة من أجمل السهرات الرمضانية التي تميزت بأجواء الفخامة والرقي داخل خيمة “سي السيد” في فندق الماسة.

نيكول سرقت الانظار بإطلالة كاجوال أنيقة جدًا بدت من خلالها “كالباربي” باللون “الفوشيا”، وبمجرد صعودها على خشبة المسرح مرددة لاغنية “حفضل احلم” تعالت هتافات وصيحات الإعجاب.

بعدها حرصت نيكول على تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال وقالت: “وحشتوني وكل سنة وانتم ومصر ولبنان والامة العربية بخير وأمان”.

تعد نيكول سابا واحدة من أكثر الفنانات اللبنانيات المقربة لقلوب الشعب المصري واكثرهن تواجدا في مختلف المناسبات والأعمال الفنية المصرية. وكعادتها أشعلت الحفل بالعديد من أغانيها الشهرة المميزة منها “براحتي”، التوتو ني”، “قررت”، بالإضافة إلى “ياواد يا تقيل” ، “سهر الليالي” وبنت السلطان للمطرب الشعبي أحمد عدوية وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجميع من مختلف الاعمار.

تميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي والتزم الحضور بالإجراءات الوقائية قبيل دخول الخيمة وحرصت نيكول سابا في ختام فقرتها على شكر القائمين على الحفل والتنظيم وليد شحاته وسيد فتوح.

على جانب آخر تستعد نيكول لتصوير أغنية باللهجة المصرية بعنوان “حفلة فركشة” بلبنان مع المخرج المتميز فادي حداد وهي من كلمات شادي نور، لحن محمد يحي وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز ومن المقرر أن تطلقها في عيد الفطر المبارك.