سمية الخشاب تنصح رامز جلال بزيارة طبيب نفسي وتصفه بـ”المجنون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: استقبلت الفنانة المصرية سمية الخشاب مقلب مواطنها الفنان رامز جلال بروح مرحة، خلال أحدث حلقات برنامجه الجديد “رامز عقله طار” الذي يعرض يومياً على قناة “إم بي سي”.

واستمتعت سمية الخشاب بوقتها في مدينة الملاهي التي يتم تصوير البرنامج فيها بمدينة الرياض في السعودية، رغم الخوف الذي سيطر عليها خلال لعبة “الكبسولة” التي ركبتها بجوار رامز جلال، وقفزت منها إلى المسبح.

ونصحت سمية الخشاب رامز جلال بالتوجه معها إلى طبيبٍ نفسي، حتى يخضع للعلاج ويتوقف عن تنفيذ مقالب في أصدقائه ووصفته بـ”المجنون”.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، موهماً إياهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كإعلان للسياحة السعودية، غير مدركين أنه يساعد رامز جلال على اصطياد الضحايا والإيقاع بهم في فخه.