رحيل الفنان السعودي حسن دردير

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







ايلاف من جدة: توفي الفنان السعودي حسن دردير ( مشقاص ) اليوم الخميس عن عمر يناهز ال 84 عاما بعد معاناة مع المرض، ويعتبر مشقاص من الشخصيات الفنية التي ساهمت في تأسيس الدراما والبرامج التلفزيونية بالمملكة، وخاصة في برامج رمضان عندما كان يقدم "الفوازير والحزازير" بأسلوب المونولوج، حيث يعتبر أبرز وجه تلفزيوني قدم المسابقات الرمضانية على الشاشة.

وسيرة مشقاص حافلة بالإنجازات، وكانت نقطة انطلاقته الحقيقية حين أدى شخصية «مشقاص» بمسلسل «محلات مشقاص للخدمات العامة»، ولمع نجمه في أبرز أعماله التي قدمها مسلسل «الأصيل» مع الراحلين طلال مداح، ولطفي زيني، كما قدم مسلسل «نقطة ضعف»، ومسلسلات «تحفة» و«مشقاص في كفر البلاص»، و«عمارة العجائب في تونس»، و«أغاني في بحر الأماني»، و«العيادة»، و«أنا أخوك أمين»، وأخيرا مسلسل «تأنيب الضمير».

كان مشقاص من مؤسسي المسرح التلفزيوني، مع المخرج بشير مارديني، وطارق ريري، وعبدالعزيز أبوالنجا، وعبدالله باجبير، وسعد الفريح.