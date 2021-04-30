أول امرأة وشخص غير أبيض على رأس "رويال شكسبير كومباني"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





لندن: عَيّنَت سيدة الأعمال البريطانية شريتي فاديرا على رأس "رويال شكسبير كومباني"، على ما أعلنت الفرقة المسرحية المرموقة الأربعاء، وأصبحت بذلك أول امرأة وأول شخص غير أبيض يشغل هذا المنصب.

وستخلف فاديرا في الخريف المدير الحالي نايجل هاجيل الذي يشغل المنصب منذ عشر سنوات، وهي مصرفية سابقة ولدت في أوغندا ثم هربت منها مع عائلتها ذات الأصول الهندية عندما طرد الديكتاتور عيدي أمين دادا الآسيويين منها.

ويأتي هذا التعيين في وقت تستعد "رويال شكسبير كومباني" لخوض تحدي معاودة نشاطها بعد أشهر من التوقف بسبب تدابير احتواء الجائحة التي بدأت الحكومة البريطانية بتخفيفها.

وترأس شريتي منذ كانون الثاني/يناير الفائت شركة "برودينشل" البريطانية للتأمين، وشغلت ما بين 2015 و2020 منصب رئيسة مصرف "سانتاندر" بفرعه البريطاني بعدما تولت ما بين 2007 و2009 منصباً حكومياً هو وزيرة شؤون المؤسسات الصغيرة والتنافسية في حكومة غوردن براون العمالية.

وكان اسم شريتي مطروحاً لخلافة مارك كارني في منصب حاكم "بنك إنكلترا".

وقالت شريتي التي عاشت في أوغندا والهند إنها "شغوفة بالفنون"، وإنها قرأت أعمال شكسبير وتخيّلتها قبل أن تتسنى لها مشاهدة مسرحياته.

وأكدت أنها "متحمسة" للمساهمة في دعم "رويال شكسبير كومباني" وفي "التطلع إلى المستقبل" في وقت تخرج الفرقة من "إحدى أصعب السنوات بسبب الجائحة".