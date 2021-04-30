شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تغازل زوجها خالد صالح سليم بعد ظهوره فى "حرب أهلية": الحرب احلوت فجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غازلت النجمة يسرا زوجها خالد صالح سليم، الذى ظهر معها فى مشهد كضيف شرف الحلقة السابعة عشر، أمس الخميس، فى مسلسلها "حرب أهلية"، حيث علقت على تواجده بأنه قام بتهدئة الحرب الدائرة بأحداث المسلسل، وظهر بدور والد صديق ابنتها "تمارا" التى تؤدى دورها الفنانة "جميلة عوض".



يسرا

وشاركت يسرا جزءا من حوارهما معًا فى المسلسل، والذى كان يغازلها به بعد قوله: "الولد ده عمره ما دخل عليا بحاجة حلوة دلوقتى دخل بحاجتين"، لتعلق على كلامه عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، قائلة: "أحلى معاكسة دى ولا إيه.. مفيش بعد كده كلام .. هى الحرب إحلوت فجأة كده ليه".

ويعد ذلك هو الظهور الأول لخالد سليم بالدراما التليفزيونية، رغم انتمائه لأسرة شهيرة فهو ابن الراحل صالح سليم، الرئيس التاريخى للنادى الأهلى لاعب الكرة الأسبق والممثل كذلك، وشقيقه هو الفنان هشام سليم.

وضمن أحداث المسلسل ذهبت يسرا - مريم، وأروى جودة - فريدة إلى مدينة الجونة لقضاء يومين إجازة رفقة ابنتها تمارا - جميلة عوض، بعدما تمكنت من استعادة مستشفاها من جديد، وتنطق تمارا - جميلة عوض كلمة ماما لأول مرة.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروة الأزلي، برلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.