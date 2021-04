شكرا لقرائتكم خبر عن Wrath of Man يعرض فى سينمات الصين بعد إعادة إصدار Lord of the Rings والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر فيلم الجريمة "Wrath of Man' من بطولة جيسون ستاثام، على شاشات السينمات الصينية بعد فترة وجيزة من إعادة إصدار Lord of the Rings: The Return of the King، فى 14 مايو المقبل، وقبل عرض فيلم Fast & Furious 9 الذى يجتاح الصين فى 21 مايو، حيث يتجه فيلم Wrath of Man الذى أخرجه جاي ريتشي وجيسون ستاثام، إلى الصين، وسيتم بدأ عرض الفيلم الذى انتجته شركة MGM فى أكبر سوق سينمائى فى العالم يوم 10 مايو المقبل، وذلك بعد ثلاثة أيام من افتتاح عرضه في أمريكا الشمالية.

وفيلم Wrath of Man هو إعادة إنتاج للفيلم الفرنسي "Cash Truck" الذي أنتج عام 2004 للمخرج نيكولا بو خرييف، ويتتبع الفيلم ستاثامز إتش، حارس أمن شاحنة نقدي جديد غامض وبعيون متوحشة والذي يصادف أنه يتمتع بمهارات احترافية للدفاع عن النقود عندما تحدث محاولة سرقة مليئة بالانتقام.

ومر عقد ونصف منذ أن عمل جاي ريتشي وجيسون ستاثام معًا، لكن Wrath of Man هو التعاون الإخراجي الرابع لـ Ritchie مع Jason Statham، يأتى هذا فيما كشف النجم جيسون ستاثام عن البوستر الرسمي لفيلم Wrath Of Man، وتميز جيسون ستاثام، خلال البوستر الرسمي للفيلم بظهوره منفرداً بدون أى من النجوم المشاركين معه فى العمل، حيث بدا عليه العبوث بصورة كبيرة، في حين تلطخت يديه بالدماء، ما يعكس الأكشن الذى سيطغى على الفيلم.

جيسون ستاثام

ويعتبر جيسون ستاثام واحد من أشهر نجوم الأكشن على مستوى العالم، حيث اعتاد أن يكون من أهم ممثلي أفلام الحركة التي تعتمد على الفنون القتالية بالتحديد، وأضاف إلى جمهوره شريحة أكبر في السنوات السابقة بمشاركته في سلسلة أفلام fast and furious مع النجمين فان ديزل وذا روك.

واشتهر جيسون ستاثام ببطولة أفلام الأكشن في الألفية الجديدة حيث بزغ نجمه في مجموعة من الأفلام مثل The Mechanic و Crank بالإضافة إلى Death Race وغيرها من الأفلام التى حققت إيرادات كبيرة.

يذكر أن جيسون ستاثام من مواليد 26 يوليو عام 1967 وعمل فى مهن عديدة بجانب كونه ممثل، حيث اشتغل كموديل فى شبابه، كما كان غطاس سابق، وكشف فى وقت سابق عن حبه للرياضة، حيث خاض لفترة تجربة الملاكمة، وذلك بعدما حاول فى البداية لعب كرة القدم، إلا أنه لم يفلح فى ذلك ليتجه لعالم الملاكمة الذى أحبه بصورة كبيرة وامتهنه لفترة فى بريطانيا، وهو الأمر الذى ساعده على تقديم الفنون القتالية فيما بعد بأفلام الأكشن الذى بزغ نجمه فيها.