أول ظهور لـ"أنف" حورية فرغلي بعد التجميل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية حورية فرغلي أول صورة لها بعد سلسلة عمليات لتجميل الأنف.

وطمأنت حورية فرغلي جمهورها على نجاح العملية الأخيرة التي أجرتها في الأنف لتحسين مشكلة التنفس التي كانت تعاني منها مؤخرًا، وقالت عبر "فيسبوك": "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

وخضعت حورية فرغلي لسلسلة عمليات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استأصل الأطباء عظاماً من القفص الصدري ومجموعة من الخلايا الجذعية لإجراء عملية تجميل لإصلاح أنفها.





وقالت الطبيبة ماريا مارتا روباتي إن من الممكن للطبيب المعالج الاستعانة بقطعة من الغضاريف، سواء من الأذن أو من القفص الصدري لتجميل الأنف.

وأشارت إلى أن خضوع المريض لأكثر من عملية في الأنف لا يترك الأنسجة الداخلية كما هي، ويصبح نجاح العملية الجديدة غير مضمون.

وكشفت أن الضرر الواقع على حورية فرغلي ليس في العظام وإنما في الغضاريف التي قد تتعرض للتآكل أثناء العمليات الجراحية، أو تترك ندبة.