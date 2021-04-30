شكرا لقرائتكم "كورونا" يجبر دنيا سمير غانم على الخروج من دراما رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع بدء عرض الأعمال المتنافسة في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، لم يجد الجمهور مسلسل "عالم موازي"، الذي تقوم ببطولته دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبدالعزيز وعدد آخر من النجوم.

وعلى الرغم من الإعلان عن عرضه في النصف الثاني من الشهر الفضيل، وجرى تصوير جزء كبير من مشاهده خلال الشهور الماضية، خاصة أن بطلته تعود به لدراما رمضان بعد غياب في العام الماضي.

إلا أن المسلسل لم يلحق بالعرض في رمضان، بسبب إصابة عدد كبير من أبطال المسلسل ومخرجه بفيروس كورونا المستجد قبل نحو أسبوعين.

حيث فوجئ الجميع وقتها بظهور الأعراض على عدد كبير من النجوم المشاركين، أبرزهم دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز، وعدد من الأبطال المشاركين ومخرج المسلسل هشام جمال.

ملصق المسلسل

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفعهم للخضوع للعزل المنزلي انتظارا لتحسن حالتهم.

إلا أن المشاهد المتبقية من المسلسل لم يتمكن مخرج العمل المصاب بالفيروس من تصويرها، وهو ما تسبب في نهاية المطاف في خروج المسلسل من السباق الدرامي، على الرغم من كونه كان مقررا له العرض في النصف الثاني من الشهر.

ولم يتحدد حتى الآن الموعد الخاص باستئناف التصوير، وهل سيتم تأجيل المسلسل للعام المقبل، أم أن حلقاته ستعرض خارج السباق الرمضاني بعد الانتهاء من تصويرها.