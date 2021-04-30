شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين التهامي فى ليلة روحانية بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المنشد الكبير ياسين التهامي، حفل إنشاد في دار الأوبرا المصرية ضمن سهرات رمضان ، غدا السبت 1 مايو علي مسرح النافورة في التاسعة والنصف مساءً.

ويتضمن الحفل مجموعة من الابتهالات والتواشيح والاناشيد الدينية التي تدعم القيم السامية الى جانب مجموعة من المدائح النبوية والاشعار الصوفية التى تحث على مكارم الاخلاق .

الجدير بالذكر أن المنشد ياسين التهامي من مواليد 1949 محافظة أسيوط ، نشأ في وسط ساعده علي حفظ القرآن الكريم واتقان النطق الصحيح علي يد والده وكان لنشأته في اجواء صوفية بالغ الأثر في تعريفه بكلمات عمالقة الشعر الصوفي على امتداد التاريخ الإسلامي، أمثال عمر بن الفارض ومنصور الحلاج ومحيي الدين بن عربي .قام بالعديد من الجولات الناجحة في الدول العربية والأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وحقق انتشارا جماهيريا كبيرا .