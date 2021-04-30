شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى لمعجبة وصفتها بنمبر وان: "بلاش دى يا حبيبتى بتشاءم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزلت إحدى المعجبات فى النجمة منى زكى بعد النجاح الذى حققه مسلسل لعبة نيوتن التى تخوض به السباق الرمضانى ووصفتها على إنستجرام بأنها "نمبر وان"، لترد منى زكى بتوجيه الشكر لها قائلة: "بلاش نمبر 1 دى يا حبيبتى بتشاءم.. بحبك حب كبير".



رد منى زكى على معجبة

وتدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.