شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أبطال جدد ينضمون إلى فيلم ديزنى الجديد Disenchanted والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الثلاثى مايا رودولف الحائزة على جائزة إيمي مرتين، وإيفيت نيكول براون، وجيما مايس، إلى فيلم ديزنى الجديد Disenchanted، الذى يعد تكملة لـ فيلم Enchanted، على أن ينضمون إلى أبطال العمل إيمي آدامز، وإدينا مينزل، وجيمس مارسدن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

على أن يعيد كل من آدامز ومينزل ومارسدن تأدية أدوار كل من جيزيل ونانسي والأمير إدوارد من الفيلم الأصلي، مع عودة الملحن آلان مينكين أيضًا.

ومن المتوقع أن يلعب الثلاثى المنضين حديثا إلى العمل رودولف براون ومايس ادورا شريرة، دون الكشف عن تفاصيلها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

كان فيلم الـ Live Action الذى طرح فى خلال عام 2007، Enchanted، يدور حول أميرة كرتونية غارقة في مدينة نيويورك الحديثة.

ومن المقرر أن يقوم آدم شانكمان بـ إخراج العمل الجديد، على أن يبدأ الإنتاج فى خلال ربيع العام الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

تم ترشيح الفيلم الأول Enchanted، الذي حصد أكثر من 340 مليون دولار أمريكي ى شباك التذاكر العالمى، لجوائز الأوسكار في فئة أفضل أغنية لألحان آلان مينكين وستيفن شوارتز "Happy Working Song" و "So Close" و "That’s How You Know".