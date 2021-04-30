شكرا لقرائتكم خبر عن Physical مسلسل درامى جديد لـ روز بيرن يعرض يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض المسلسل الدرامى الجديد Physical، بداية من يوم 26 يونيو المقبل، ويضم 10حلقات، علو أن تطرح فى البداية3 حلقات متتالية، ومن ثم حلقة أسبوعيا، والعمل من بطولة روز بيرن المرشحة لجائزة إيمي وجولدن جلوب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

تدور أحداث المسلسل الجديد Physical، في سان دييجو المشمسة في الثمانينيات، حيث يتبع شيلا روبين (بيرن)، ربة منزل، ويبدو أنها مطيعة تدعم محاولة زوجها الذكي والمثير للجدل للتجمع في الولاية، لكن خلف الأبواب المغلقة، تتعامل شيلا بـ أسلوبها المضحك مع الحياة التي نادراً ما تسمح للعالم برؤيتها، كما إنها تحارب أيضًا مجموعة معقدة من الشياطين الشخصية، إلى تد نفسها مولعة بـ عالم الأيروبكس.

وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

ويقوم كل من روري سكوفيل وديردري فريل وديلا سابا ولو تايلور بوتشي وبول سباركس وآشلي لياو، ببطولة مسلسل Physical الجديد بـ جانب بيرن.