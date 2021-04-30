شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الفنانة حورية فرغلي بعد نجاح عملية أنفها فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة حورية فرغلي ، عن سعادتها بنجاح العمليات الجراحية التى أجرتها فى أنفها خلال الفترة الماضية، فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، مقدمة الشكر لله على شفائها.



حورية فرغلى

ونشرت حورية صورة لها، عبر إنستجرام وفيس بوك، بعد نجاح الجراحة، صحبتها بتعليق: " الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".





وسبق وحصل ”الخليج 365”، على صور خاصة للنجمة حورية فرغلي بعد خضوعها لعدة عمليات جراحية فى أنفها فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، فى محاولة إعادتها لشكلها الطبيعى بعد معاناتها الكبيرة لسنوات بسبب أخطاء طبية من بعض الأطباء.

وظهرت النجمة حورية فرغلي بعد الانتهاء من العمليات التى أجرتها بأنفها بحالة جيدة ورسمت الابتسامة على وجهها بعد نجاح هذه العمليات، ومن المقرر وصول حورية فرغلى يوم الأحد المقبل إلى مصر، وستعود مرة أخرى إلى أمريكا فى شهر أغسطس لإجراء عملية أخرى.

كانت النجمة حورية فرغلي طالبت من وجمهورها ومحبيها عبر ”الخليج 365”، الدعاء لها، حيث خضعت لإجراء العملية الجراحية الثالثة فى أنفها، مع الطبيب الأمريكى العالمى "بريومى" بأحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية، وهى عبارة عن تأهيل لوضع العظام فى المكان المناسب حتى يعود شكلها الطبيعى مرة أخرى، مضيفة أنها تجرى عملية أخيرة الشهر المقبل بعد الإطمئنان على صحتها، مؤكدة على أن حالتها الصحية جيدة وأفضل بكثير وأنها لا تطلب غير الدعاء.