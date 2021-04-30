رانيا محمود ياسين تعلق على ظهور حورية فرغلي بعد نجاح عمليات أنفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علقت الفنانة رانيا محمود ياسين على أحدث ظهور للفنانة حورية فرغلي، لأول مرة منذ سفرها لأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء عدة عمليات جراحية في أنفها.

ونشرت "رانيا"، صورة لحورية عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مبروك يا ريريت اللهم لك الحمد، صور حورية بعد العمليات الأخيرة اللهم لك الحمد".

ونشرت حورية فرغلي قبل قليل صورة لها من أول ظهور وعلقت: "الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه"، في إشارة إلى نجاح العمليات الجراحية التي خضعت لها.

حورية فرغلي خضعت للعديد من العمليات الجراحية مؤخرًا في أنفها، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعى مرة أخرى.