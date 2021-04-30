مي الغيطي عن الراقصة دينا: "أختي الكبيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة مي الغيطي، رسالة إلى الفنانة والراقصة دينا، وذلك عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

ونشرت الغيطي، صورة تجمعها بها، وعلقت: "أختي الكبيرة.. مفيش أطيب ولا أحلى منك يا دينا".

وتغيب الفنانة دينا والفنانة مي الغيطي عن دراما رمضان هذا العام ٢٠٢١ .

جدير بالذكر أن الفنانة مي الغيطي، تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، وذلك بدور العرض السينمائي، والذي يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المُقبل.

فيما كانت آخر أعمال الفنانة دينا، حكاية "مالناش إلا بعض" من مسلسل "ورا كل باب"، وهي من إخراج سميح النقاش.