شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير مسلسل "حرب أهلية" لـ يسرا بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى النجمة يسرا من تصوير مسلسلها "حرب أهلية" بعد أسبوع، حيث تواصل تصوير مشاهدها تزامناً مع عرضه فى ديكور فيلا بمدينة الشيخ زايد، كما يواصل المخرج سامح عبد العزيز مونتاج ومكساج العمل لتسليم الحلقات أول بأول للجهة المنتجة للمسلسل.

وكانت أحداث المسلسل قد أشتعلت، حيث بدأ النجم باسل خياط "يوسف" فى خطته للانتقام من ""فريدة أروى جودة، ويسرا "مريم"، خلال أحداث الحلقة 16 من المسلسل الذى يذاع طوال أيام شهر رمضان على قناة cbc، خاصة بعدما تكشّف له كيف تمكنا من نسج خيوط المؤامرة حوله والإيقاع به من أجل استرجاع حق مريم - يسرا.

وشهدت الحلقة تسجيل يوسف فيديوهات لفريدة زوجته لكى يسيطر عليها مرة ثانية، وذهابه لنادين - سينيتا خليفة زوجة طليق مريم، لكى تستمر فى حملها ومنعها من إجهاض الجنين، وخطته الجديدة التى تكشفها الحلقات المقبلة لاستيلائه على الميراث.

وتوالت الأحداث بموافقة والدة زياد - محمود حجازى بمقابلة نور - مايان السيد للتعارف عليها حسب رغبة ابنها ويكون هناك الكثير من المفاجآت فى الحلقات المقبلة، خاصة بعدما نطقت جميلة عوض - تمارا لأول مرة كلمة ماما مريم.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروة الأزلي، برلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.