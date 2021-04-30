شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف ابن الفنان الراحل حسين الإمام يخطف الأنظار في مسلسل لعبة نيوتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف الفنان الشاب يوسف حسين الإمام الأنظار خلال ظهوره الأول في مسلسل لعبة نيوتن بدور "عمر " في أولى تجاربه التمثيلية، والذى ظهر في مشهد مع سيد رجب "بدر" داخل بيته، وانتشرت صور ليوسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوه بأنه سيكون امتدادا لتاريخ والده الفنان الراحل حسين الإمام.



يوسف حسين الامام فى مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



يوسف حسين الامام فى مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.